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    «Кардифф» готов подать иск о халатности в связи с пропажей Салы. Клуб потерял 14 млн фунтов

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала агенты Футбол

    «Кардифф» планирует начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего Эмилиано Салы.

    Валлийский клуб, несмотря на страховку от несчастных случаев, потеряет на трансфере 28-летнего аргентинца 14 миллионов фунтов.

    Сделка, включающая сумму перехода, выплату премии агентам (2,5 млн фунтов) и трехлетний контракт Салы, оценивается в 30 миллионов фунтов. Страховка от Lloyd’s покрывает только 16 миллионов.

    До выяснения всех причин исчезновения самолета с Салой на борту «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту».

    «Кардифф» намерен подать иск о халатности к агентам игрока. Клуб смущает то, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, а в кресле пилота находился человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров.

    Перелеты Салы из Кардиффа в Нант и обратно были организованы агентом игрока и посредником в сделке Марком Маккеем.

    «Нанту» полагались 20 миллионов фунтов и еще 3 миллиона в случае сохранения «Кардиффом» прописки в премьер-лиге. Все документы были переданы в FA и ФИФА, поэтому валлийцы должны будут выплатить сумму трансфера французам, как только документы проверят.

    «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

    Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

    Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

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