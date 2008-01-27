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    Матч звезд НХЛ. Столичный дивизион обыграл в финале Центральный – 10:5

    Теги результаты Матч звезд НХЛ НХЛ Хоккей

    Сегодня проходит Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.

    В полуфинале Тихоокеанский дивизион крупно уступил Центральному, Столичный выиграл у Атлантического. 

    В решающем матче Столичный дивизион взял верх над Центральным – 10:5. 

    Россию на Матче звезд НХЛ представляют два игрока: Андрей Василевский и Никита Кучеров.

    Матч звезд НХЛ

    Сан-Хосе

    Pacific – Central 4:10 (1:7, 3:3)
    Дата проведения
    27 января, 04.15, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Ландескуг (О′Райлли)
    0:2 – 1 Рантанен (О′Райлли)
    1:2 – 4 Карлссон (Гибсон)
    1:3 – 5 Йоси (Кэйн)
    1:4 – 5 Кэйн (Уилер, Йоси)
    1:5 – 6 Шайфли (О′Райлли)
    1:6 – 7 Рантанен (Йоси, Ландескуг)
    1:7 – 8 Кэйн (Уилер)
    1:8 – 10 Ландескуг (Рантанен, Йоси)
    1:9 – 12 О′Райлли ()
    1:10 – 14 Ландескуг (Уилер)
    2:10 – 14 Годро (Макдэвид)
    3:10 – 15 Карлссон (Бернс, Павелски)
    4:10 – 16 Бернс (Павелски)

     

    Atlantic – Metropolitan 4:7 (2:3, 2:4)
    Дата проведения
    27 января, 05.15, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Кросби (Эткинсон, Палмиери, Барзэл)
    0:2 – 1 Джонс (Эткинсон, Палмиери, Барзэл)
    1:2 – 2 Айкел (Пастрняк)
    2:2 – 3 Стэмкос (Таварес)
    2:3 – 9 Джонс ()
    3:3 – 10 Скиннер (Пастрняк)
    4:3 – 11 Таварес (Йэндл)
    4:4 – 13 Кросби (Летанг)
    4:5 – 16 Летанг ()
    4:6 – 18 Ахо (Жиру)
    4:7 – 19 Эткинсон (Кросби)

     

    Central – Metropolitan 5:10 (0:5, 5:5)
    Дата проведения
    27 января, 06.15, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Барзэл (Карлсон, Кросби, Летанг)
    0:2 – 1 Жиру (Карлсон, Кросби, Летанг)
    0:3 – 3 Летанг (Кросби, Барзэл)
    0:4 – 8 Палмиери (Ахо, Джонс)
    0:5 – 9 Кросби (Барзэл)
    1:5 – 11 Ландескуг (О′Райлли)
    2:5 – 13 Рантанен (Йоси)
    2:6 – 14 Кросби (Барзэл)
    3:6 – 14 О′Райлли (Кэйн, Йоси)
    3:7 – 15 Ахо (Эткинсон)
    3:8 – 15 Эткинсон ()
    3:9 – 17 Барзэл (Летанг, Кросби)
    4:9 – 18 Рантанен (О′Райлли, Ландескуг)
    5:9 – 18 Уилер (Ландескуг, Рантанен)
    5:10 – 19 Эткинсон (Джонс)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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