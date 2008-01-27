Матч звезд НХЛ. Столичный дивизион обыграл в финале Центральный – 10:5

Сегодня проходит Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.
В полуфинале Тихоокеанский дивизион крупно уступил Центральному, Столичный выиграл у Атлантического.
В решающем матче Столичный дивизион взял верх над Центральным – 10:5.
Россию на Матче звезд НХЛ представляют два игрока: Андрей Василевский и Никита Кучеров.
Матч звезд НХЛ
Сан-Хосе
- Дата проведения
- 27 января, 04.15, «SAP Center at San Jose»
- 0:1 – 1 Ландескуг (О′Райлли)
- 0:2 – 1 Рантанен (О′Райлли)
- 1:2 – 4 Карлссон (Гибсон)
- 1:3 – 5 Йоси (Кэйн)
- 1:4 – 5 Кэйн (Уилер, Йоси)
- 1:5 – 6 Шайфли (О′Райлли)
- 1:6 – 7 Рантанен (Йоси, Ландескуг)
- 1:7 – 8 Кэйн (Уилер)
- 1:8 – 10 Ландескуг (Рантанен, Йоси)
- 1:9 – 12 О′Райлли ()
- 1:10 – 14 Ландескуг (Уилер)
- 2:10 – 14 Годро (Макдэвид)
- 3:10 – 15 Карлссон (Бернс, Павелски)
- 4:10 – 16 Бернс (Павелски)
- Дата проведения
- 27 января, 05.15, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 27 января, 06.15, «SAP Center at San Jose»
- 0:1 – 1 Барзэл (Карлсон, Кросби, Летанг)
- 0:2 – 1 Жиру (Карлсон, Кросби, Летанг)
- 0:3 – 3 Летанг (Кросби, Барзэл)
- 0:4 – 8 Палмиери (Ахо, Джонс)
- 0:5 – 9 Кросби (Барзэл)
- 1:5 – 11 Ландескуг (О′Райлли)
- 2:5 – 13 Рантанен (Йоси)
- 2:6 – 14 Кросби (Барзэл)
- 3:6 – 14 О′Райлли (Кэйн, Йоси)
- 3:7 – 15 Ахо (Эткинсон)
- 3:8 – 15 Эткинсон ()
- 3:9 – 17 Барзэл (Летанг, Кросби)
- 4:9 – 18 Рантанен (О′Райлли, Ландескуг)
- 5:9 – 18 Уилер (Ландескуг, Рантанен)
- 5:10 – 19 Эткинсон (Джонс)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.