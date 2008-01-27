Матч звезд НХЛ. Столичный дивизион обыграл в финале Центральный – 10:5

Сегодня проходит Матч звезд в формате 3 на 3.

В полуфинале Тихоокеанский дивизион крупно уступил Центральному, Столичный выиграл у Атлантического.

В решающем матче Столичный дивизион взял верх над Центральным – 10:5.

Россию на Матче звезд НХЛ представляют два игрока: Андрей Василевский и Никита Кучеров.

звезд НХЛ

Сан-Хосе

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.