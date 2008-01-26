Чемпионат Европы. Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон покажут произвольные танцы

Сегодня на чемпионате Европы в Минске танцевальные дуэты представят произвольные танцы.
После первого дня соревнований лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 2-е.
Чемпионат Европы
Минск, Беларусь
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16.25 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport 2 (с 17.00).
Вторая разминка
9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия)
Третья разминка
11. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция)...
13. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
14. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
!5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Четвертая разминка
16. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
18. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
19. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
20. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
Положение после ритм-танца
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 84,79
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 81,37
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,05
4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 72,87
5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 70,24
6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 70,02
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 69,77
8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 69,28
9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 69,98...
11. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 66,65