Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Чемпионат Европы. Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон покажут произвольные танцы

    Теги сборная России результаты чемпионат Европы танцы на льду сборная Франции сборная Великобритании сборная Италии Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Кирилл Халявин Виктория Синицина сборная Испании Софья Евдокимова Егор Базин Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Марко Фабри Сара Уртадо Адрия Диас Шарлен Гиньяр Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак Оливия Смарт Наталья Калишек Максим Сподырев Лайла Фир Льюис Гибсон Фигурное катание

    Сегодня на чемпионате Европы в Минске танцевальные дуэты представят произвольные танцы. 

    После первого дня соревнований лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 2-е. 

    Чемпионат Европы

    Минск, Беларусь

    Танцы на льду

    Произвольный танец

    Начало – 16.25 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport 2 (с 17.00). 

    Вторая разминка

    9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия)

    Третья разминка

    11. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция)...
    13. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
    14. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
    !5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

    Четвертая разминка

    16. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
    17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
    18. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
    19. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
    20. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

    Положение после ритм-танца

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 84,79 
    2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 81,37
    3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,05
    4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 72,87
    5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 70,24
    6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 70,02
    7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 69,77
    8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 69,28
    9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 69,98...
    11. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 66,65

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться