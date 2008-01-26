Чемпионат Европы. Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон покажут произвольные танцы

Сегодня на чемпионате Европы в Минске танцевальные дуэты представят произвольные танцы.

После первого дня соревнований лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин – 2-е.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16.25 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport 2 (с 17.00).

Вторая разминка

9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия)

Третья разминка

11. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция)...

13. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

14. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

!5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Четвертая разминка

16. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

17. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

18. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

19. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

20. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

Положение после ритм-танца

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 84,79

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 81,37

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,05

4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 72,87

5. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 70,24

6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 70,02

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 69,77

8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 69,28

9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 69,98...

11. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 66,65