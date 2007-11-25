«Зенит» выиграл первый круг РПЛ. «Краснодар» отстает на 5 очков, «Спартак» – на 12

В 15-м туре премьер-лиги «Зенит» победил «Ростов» (2:0).
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый круг чемпионата России. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 5 очков.
«Зенит» выиграл 11 матчей в первой половине чемпионата, трижды проиграл и один раз сыграл вничью.
Петербуржцы шесть раз выигрывали первый круг и четыре раза в итоге становились чемпионами.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов».
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.00, «Крестовский»
-
Зенит –
Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Ерохин (Оздоев, 87), Паредес (Краневиттер, 89), Эрнани (Терентьев, 78), Мак, Дриусси, Дзюба.
-
Ростов –
Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Сигурдарсон (Ионов, 86), Зуев (Щадин, 78).
- Предупреждения:
- Гулиев (35), Сигурдссон (79), Гацкан (89).
- Удаление:
- Гулиев (81).