«Зенит» выиграл первый круг РПЛ. «Краснодар» отстает на 5 очков, «Спартак» – на 12

В 15-м туре премьер-лиги победил «Ростов» (2:0).

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый круг чемпионата России. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 5 очков.

выиграл 11 матчей в первой половине чемпионата, трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

Петербуржцы шесть раз выигрывали первый круг и четыре раза в итоге становились чемпионами.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – «Ростов».

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги