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    «Зенит» выиграл первый круг РПЛ. «Краснодар» отстает на 5 очков, «Спартак» – на 12

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Урал Краснодар Александр Ерохин Себастьян Дриусси Футбол

    В 15-м туре премьер-лиги «Зенит» победил «Ростов» (2:0).

    Клуб из Санкт-Петербурга выиграл первый круг чемпионата России. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 5 очков.

    «Зенит» выиграл 11 матчей в первой половине чемпионата, трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

    Петербуржцы шесть раз выигрывали первый круг и четыре раза в итоге становились чемпионами.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов».

    Зенит – Ростов 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 19.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Дриусси, 2:0 – 63 Ерохин.
    ЗенитЛунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Ерохин (Оздоев, 87), Паредес (Краневиттер, 89), Эрнани (Терентьев, 78), Мак, Дриусси, Дзюба.
    РостовПесьяков, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Сигурдарсон (Ионов, 86), Зуев (Щадин, 78).
    Предупреждения:
    Гулиев (35), Сигурдссон (79), Гацкан (89).
    Удаление:
    Гулиев (81).

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