Семак о конфликте с Маркизио: «Вам показалось, никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с полузащитником Клаудио Маркизио во время матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле. Из-за этого у него произошел конфликт с тренерским штабом петербуржцев.
- Маркизио отказался выходить на замену?
– Вам показалось. Никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело, все вопросы решаем внутри команды, – сказал Семак.