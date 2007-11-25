Семак о конфликте с Маркизио: «Вам показалось, никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал инцидент с полузащитником Клаудио Маркизио во время матча 15-го тура чемпионата России с (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле. Из-за этого у него произошел конфликт с тренерским штабом петербуржцев.

- Маркизио отказался выходить на замену?

– Вам показалось. Никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело, все вопросы решаем внутри команды, – сказал Семак.