Евгения Медведева: «Не понимаю, когда 40-летний мужчина говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не понимает негативное отношение некоторых болельщиков к себе.

– Вся история фигурного катания – это любовь и ненависть, когда в стране появляются две сильные фигуры.

– Знаете, любовь и ненависть – это правило жизни. Это правило любви, когда параллельно с романтическими отношениями идет ненависть. Но, извините, мы со всеми людьми в романтических отношениях не состоим. Я никогда на это не реагировала, и я первый раз в жизни об этом говорю. Не знаю, правильно ли я это делаю, или неправильно.

Я не понимаю, откуда, к примеру, такой типичный случай: взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена. Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это все копится, и именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет.

– Это же болельщики, а не кто-то из близких?

– Вы называете таких людей болельщиками? Ничего себе. Это меня не расстраивает, но в общем и целом, когда ты понимаешь, что люди разбились на два лагеря, то это не очень. Но я все равно очень чувствую поддержку тех людей, которые сидели на трибунах и кричали мне слова поддержки. Все-таки на каждую какашку (в оригинале на Р-спорт – ка*****) найдется хороший добрый человек, который поднимет настроение, – рассказала Медведева.

После Пхенчхана-2018 Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и уехала в Канаду, где работает с Брайаном Орсером.

Медведева провалила Гран-при. Что дальше?