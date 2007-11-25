Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов

Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов
Личный зачет
Личный зачет
- Льюис Хэмилтон – 408 очков
- Себастьян Феттель – 320
- Кими Райкконен – 251
- Макс Ферстаппен – 249
- Валттери Боттас – 247
- Даниэль Риккардо – 170
- Нико Хюлькенберг – 69
- Серхио Перес – 62
- Кевин Магнуссен – 56
- Карлос Сайнс-младший – 53
- Фернандо Алонсо – 50
- Эстебан Окон – 49
- Шарль Леклер – 39
- Ромен Грожан – 37
- Пьер Гасли – 29
- Стоффель Вандорн – 12
- Маркус Эрикссон – 9
- Ланс Стролл – 6
- Брендон Хартли – 4
- Сергей Сироткин – 1
Кубок конструкторов
- «Мерседес» – 655 очков
- «Феррари» – 571
- «Ред Булл» – 419
- «Рено» – 122
- «Хаас» – 93
- «Макларен» – 62
- «Форс-Индия» – 52
- «Заубер» – 48
- «Торо Россо» – 33
- «Уильямс» – 7