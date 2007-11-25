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    Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Сергей Сироткин Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Авто
    Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов
    Личный зачет
    1. Льюис Хэмилтон – 408 очков
    2. Себастьян Феттель – 320
    3. Кими Райкконен – 251
    4. Макс Ферстаппен – 249
    5. Валттери Боттас – 247
    6. Даниэль Риккардо – 170
    7. Нико Хюлькенберг – 69
    8. Серхио Перес – 62
    9. Кевин Магнуссен – 56
    10. Карлос Сайнс-младший – 53
    11. Фернандо Алонсо – 50
    12. Эстебан Окон – 49
    13. Шарль Леклер – 39
    14. Ромен Грожан – 37
    15. Пьер Гасли – 29
    16. Стоффель Вандорн – 12
    17. Маркус Эрикссон – 9
    18. Ланс Стролл – 6
    19. Брендон Хартли – 4
    20. Сергей Сироткин – 1

    Кубок конструкторов

    1. «Мерседес» – 655 очков
    2. «Феррари» – 571
    3. «Ред Булл» – 419
    4. «Рено» – 122
    5. «Хаас» – 93
    6. «Макларен» – 62
    7. «Форс-Индия» – 52
    8. «Заубер» – 48
    9. «Торо Россо» – 33
    10. «Уильямс» – 7

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