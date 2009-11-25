Татьяна Тарасова: «Против Медведевой идет настоящая травля. На нее накинулись, как на живое мясо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет отношения болельщиков и журналистов к двукратной чемпионке мира .

Ранее российская фигуристка отметила, что после ухода от тренера Этери Тутберидзе сталкивается с большим количеством негативных комментариев в свой адрес.

«Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая...

И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», – сказала Тарасова.

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