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    Татьяна Тарасова: «Против Медведевой идет настоящая травля. На нее накинулись, как на живое мясо»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет отношения болельщиков и журналистов к двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

    Ранее российская фигуристка отметила, что после ухода от тренера Этери Тутберидзе сталкивается с большим количеством негативных комментариев в свой адрес.

    «Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая...

    И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что взгляд у нее такой злой.  Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», – сказала Тарасова.

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