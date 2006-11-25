Денис Лебедев победил Майка Уилсона

Российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона единогласным решением. Один судья посчитал поединок 117-111 в пользу россиянина, двое других – 119-109.



Денис Лебедев выиграл третий поединок к ряду после поражения Мурату Гассиеву в 2016 году. Уилсон потерпел первое поражение в профессиональной карьере.



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