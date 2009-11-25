Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Сироткин – 15-й

Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
25 ноября 2018 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 55 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379
5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,558
6. Карлос Сайнс-младший («Рено») +72,177
7. Шарль Леклер («Заубер») +89,874
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +90,281
9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
13. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
Сошли:
Пьер Гасли («Торо Россо»)
Эстебан Окон («Форс-Индия»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)