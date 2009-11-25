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    Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Ферстаппен – третий, Сироткин – 15-й

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    Гран-при Абу-Даби
    Яс-Марина, Абу-Даби
    25 ноября 2018 года
    Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 55 кругов

    2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,581

    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12,706

    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +15,379

    5. Валттери Боттас («Мерседес») +47,558

    6. Карлос Сайнс-младший («Рено») +72,177

    7. Шарль Леклер («Заубер») +89,874

    8. Серхио Перес («Форс-Индия») +90,281

    9. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

    10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

    11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

    12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

    13. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг

    14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

    15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг

    Сошли:

    Пьер Гасли («Торо Россо»)

    Эстебан Окон («Форс-Индия»)

    Маркус Эрикссон («Заубер»)

    Кими Райкконен («Феррари»)

    Нико Хюлькенберг («Рено»)

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