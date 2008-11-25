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    «Арсенал» продлил серию без поражений до 17 матчей

    Теги премьер-лига Англия Арсенал травмы Унаи Эмери Борнмут Александр Ляказетт Футбол

    В 13-м туре премьер-лиги «Борнмут» уступил дома «Арсеналу» (1:2).

    Лондонский клуб продлил серию без поражений в чемпионате до 11 матчей, а во всех турнирах – до 17.

    Игру в связи с травмой пропустил нападающий «канониров» Александр Ляказетт, он остался вне заявки в качестве меры предосторожности.

    В премьер-лиге «Арсенал» идет пятым, отставая на одно очко от «Челси».

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Борнмут – Арсенал 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    25 ноября, 16.30, «Дин Корт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 30, автогол Лерма, 1:1 – 45 Кинг, 1:2 – 67 Обамеянг.
    БорнмутБегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Лерма, Гослинг (Кук, 73), Фрэйзер, Брукс (Станислас, 73), Кинг (Муссе, 82), Уилсон.
    АрсеналЛено, Папастатопулос, Холдинг, Колашинац, Мустафи, Мхитарян, Торрейра (Гендузи, 79), Ивоби (Рэмзи, 82), Джака, Бельерин, Обамеянг (Нкетиа, 90).
    Предупреждения:
    Папастатопулос (25), Аке (52), Лерма (66).

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