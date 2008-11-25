«Арсенал» продлил серию без поражений до 17 матчей

В 13-м туре премьер-лиги «Борнмут» уступил дома «Арсеналу» (1:2).
Лондонский клуб продлил серию без поражений в чемпионате до 11 матчей, а во всех турнирах – до 17.
Игру в связи с травмой пропустил нападающий «канониров» Александр Ляказетт, он остался вне заявки в качестве меры предосторожности.
В премьер-лиге «Арсенал» идет пятым, отставая на одно очко от «Челси».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 25 ноября, 16.30, «Дин Корт»
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Борнмут –
Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Лерма, Гослинг (Кук, 73), Фрэйзер, Брукс (Станислас, 73), Кинг (Муссе, 82), Уилсон.
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Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Холдинг, Колашинац, Мустафи, Мхитарян, Торрейра (Гендузи, 79), Ивоби (Рэмзи, 82), Джака, Бельерин, Обамеянг (Нкетиа, 90).
- Предупреждения:
- Папастатопулос (25), Аке (52), Лерма (66).