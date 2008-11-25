«Арсенал» продлил серию без поражений до 17 матчей

В 13-м туре премьер-лиги «Борнмут» уступил дома (1:2).

Лондонский клуб продлил серию без поражений в чемпионате до 11 матчей, а во всех турнирах – до 17.

Игру в связи с травмой пропустил нападающий «канониров» , он остался вне заявки в качестве меры предосторожности.

В премьер-лиге идет пятым, отставая на одно очко от «Челси».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги