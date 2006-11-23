Мутко уйдет из РФС, «Спартак» готов продать Ханни и Адриано, Кубица в «Уильямсе» и другие новости утра

1. Виталий Мутко уйдет из РФС 6 декабря. Его сменит Дюков или Сорокин. Сэд ситьюэйшн?

2. В КХЛ СКА забросил 6 шайб «Северстали», «Локомотив» победил московское «Динамо» и другие результаты.

3. «Спартак» готов расстаться с Ханни и Адриано из-за высоких зарплат. Самедов и Глушаков под вопросом.

4. Польский пилот Роберт Кубица подписал контракт с «Уильямсом» на сезон-2019. Сироткин покидает команду.

5. В 10-й партии матча за шахматную корону норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана вновь сыграли вничью.

6. Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

7. 9 биатлонистов сборной Казахстана временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

8. Фигурист Максим Ковтун выиграл пятый этап Кубка России. Он набрал на 17 баллов больше в произвольной программе, чем Ханю на Гран-при в Москве.

9. Денис Глушаков опубликовал фото с командного ужина «Спартака» и собрал вал комментов. Зимой он может перейти в аренду в «Крылья».

10. Часть матчей ЧМ-2022 могут провести за пределами Катара, если турнир расширят до 48 команд.

11. У Ильи Ковальчука худший показатель полезности в «Лос-Анджелесе» – «минус 12». Что-то пошло не так.

12. Новые детали в деле Мамаева и Кокорина: по информации источника, водитель Виталий Соловчук первым оскорбил и ударил Павла Мамаева.

13. В первом матче 12-й недели НФЛ «Чикаго» победил «Детройт» (23:16).

14. Форвард «Юве» Криштиану Роналду присоединится к акции по борьбе с насилием над женщинами.

Цитаты дня.

«Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака». Представители «Фратрии» встретились с красно-белым руководством.

«Шипулин пиарился, что команда не может без него, но его время уже прошло». Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова мочит Антона.

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