Лыжи. Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км «классикой», Ларьков – 5-й, Клэбо – 9-й

25 ноября на первом этапе Кубка мира в финской Руке прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Победу второй день подряд одержал россиянин Александр Большунов.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 36.17,8

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 19,5

3. Калле Халварссон (Швеция) – 21,2

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 31,1

5. Андрей Ларьков (Россия) – 34,3

6. Максим Вылегжанин (Россия) – 42,2

7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 43,6

8. Мартин Ниенге (Норвегия) – 45,4

9. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) – 47,6

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 50,6

11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 55,8

12. Алексей Червоткин (Россия) – 55,9

13. Иван Якимушкин (Россия) – 56,0

14. Шюр Рете (Норвегия) – 59,6...

16. Илья Семиков (Россия) – 1.02,6...

22. Алекс Харви (Канада) – 1.13,9...

24. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.29,6...

27. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.37,3...

29. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.40,0

Станислав Волженцев (Россия), Морис Манифика (Франция) – не стартовали.

Лучший норвежский лыжник уже праздновал победу, но его объехал Большунов