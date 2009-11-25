Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривером» и «Бокой» снова перенесен

Ответный матч «Ривер Плейт» – в рамках финала Кубка Либертадорес не состоится сегодня.

Игру перенесли на неопределенный срок в связи с официальным обращением «Боки» в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

«Мы хотим, чтобы игра проходила в равных условиях для всех.

Мы собираемся перенести матч и встретиться с президентами «Боки» и «Ривера», чтобы определиться с датой проведения матча», – сообщил президент КОНМЕБОЛ.

Решение о новой дате матча будет принято после совещания во вторник, 27 ноября.

Напомним, вчера фанаты «Ривера» атаковали командный автобус «Боки» перед игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, а одному игроку осколок попал в глаз.

Затем полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Через разбитые окна газ попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота. Было принято решение перенести матч на сегодня.

В первой игре, на поле «Боки», была зафиксирована ничья (2:2). Ту игру также переносили на сутки – из-за плохой погоды.

Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, слезоточивый газ, осколок в глазу

Матч «Боки» и «Ривера» опять перенесен