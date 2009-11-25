Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривером» и «Бокой» снова перенесен

Ответный матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» в рамках финала Кубка Либертадорес не состоится сегодня.
Игру перенесли на неопределенный срок в связи с официальным обращением «Боки» в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).
«Мы хотим, чтобы игра проходила в равных условиях для всех.
Мы собираемся перенести матч и встретиться с президентами «Боки» и «Ривера», чтобы определиться с датой проведения матча», – сообщил президент КОНМЕБОЛ.
Решение о новой дате матча будет принято после совещания во вторник, 27 ноября.
Напомним, вчера фанаты «Ривера» атаковали командный автобус «Боки» перед игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, а одному игроку осколок попал в глаз.
Затем полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Через разбитые окна газ попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота. Было принято решение перенести матч на сегодня.
В первой игре, на поле «Боки», была зафиксирована ничья (2:2). Ту игру также переносили на сутки – из-за плохой погоды.
Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, слезоточивый газ, осколок в глазу