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    Football Leaks: Рамосу запретили мыться после игры с «Малагой» до допинг-теста, но он принял душ в присутствии допинг-офицера

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига УЕФА допинг Малага Football Leaks Футбол

    Защитник «Реала» Серхио Рамоса нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги с «Малагой», сообщает Football Leaks.

    Der Spiegel опубликовал часть отчета, представленного офицером допинг-контроля матча «Малага» – «Реала», который испанский защитник полностью отыграл.

    «Спортсмен Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед сдачей мочи, пока его команда ждала возвращения в Мадрид. Я сказал ему, что правила AEPSAD запрещают это.

    Спортсмен выразил свое несогласие вместе с командой врачей «Реала». Они сказали мне, что игроками «Реала» позволено в одиночку принимать душ не только после матчей под эгидой УЕФА, но даже после игр Ла Лиги.

    Я ответил, что не знаю, и даже если бы это было так, то не верю и не могу позволить ему принять душ. 

    Игрок проигнорировал мои предупреждения и принял душ в моем присутствии в комнате допинг-контроля стадиона «Малаги».

    Я сообщил ему, что это будет отражено в соответствующем докладе, но он не придавал этому значения», – сказано в отчете.

    В документе также упоминается, что, согласно статье 77.2 постановления, прямо указывается, что «в случае сбора образцов мочи должностное лицо, сопровождающее спортсмена, должно запрещать ему принимать душ или купаться».

    Рамос вчера выступил с официальным заявлением по поводу заявлений о нарушении им антидопинговых правил, где упомянул ситуацию после матча с «Малагой»: «Малага, апрель 2018 года. По завершении матча меня попросили пройти допинг-тест.

    Учитывая ограничения по времени, связанные с возвращением команды домой, официальный представитель разрешил мне принять душ, при этом он находился рядом все это время. После этого я, как и всегда, прошел допинг-тест».

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