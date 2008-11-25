У Маркизио случился конфликт с тренерами «Зенита» в конце матча с «Ростовом»

«Зенит» обыграл «Ростов» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России.
В конце игры у тренерского штаба петербуржцев случился конфликт с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщил комментатор Тимур Журавель в прямой трансляции игры на канале «Матч ТВ».
32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле.
Напомним, Денис Терентьев на 78-й минуте появился вместо Эрнани. На 86-й минуте Магомед Оздоев заменил Александра Ерохина, а на 89-й минуте Матиас Краневиттер – Леандро Паредеса.