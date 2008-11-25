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    У Маркизио случился конфликт с тренерами «Зенита» в конце матча с «Ростовом»

    Теги Зенит Ростов Сергей Семак Клаудио Маркизио премьер-лига Россия Денис Терентьев Магомед Оздоев Тимур Журавель Матиас Краневиттер Матч ТВ Футбол

    «Зенит» обыграл «Ростов» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. 

    В конце игры у тренерского штаба петербуржцев случился конфликт с полузащитником Клаудио Маркизио, сообщил комментатор Тимур Журавель в прямой трансляции игры на канале «Матч ТВ».

    32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле.

    Напомним, Денис Терентьев на 78-й минуте появился вместо Эрнани. На 86-й минуте Магомед Оздоев заменил Александра Ерохина, а на 89-й минуте Матиас Краневиттер – Леандро Паредеса.

    «Зенит» выиграл первый круг РПЛ с отрывом в 5 очков

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