«Реал» нарушил антидопинговые правила в 2017 году. Пробы у игроков брали врачи клуба, а не сотрудники УЕФА

«Реал» оказался вовлечен в допинговый скандал в феврале 2017 года.

1 февраля в без объявления приехали два офицера допинг-контроля для взятия проб у игроков королевского клуба.

Однако во время процедуры сотрудники УЕФА потеряли контроль над ситуацией, и в результате пробы были взяты не по правилам.

По данным Football Leaks, все началось с того, что пожаловался, что на допинг-тест «всегда приходится идти ему». После того как офицер допинг-контроля ввел ему иглу второй раз, чтобы найти вену, португалец опять стал проявлять свое недовольство, хотя по правилам иглу можно вводить три раза.

Поведение Роналду обострило ситуацию и создало напряжение. Следом допинг-проба была взята у , однако затем процедуру взяли на себя сотрудники медицинского штаба «Реала», которые взяли пробы у оставшихся восьми игроков. Это запрещено правилами. Клубы обязаны гарантировать офицерам допинг-контроля, что они проведут свою работу независимо и без вмешательства со стороны.

Однако в итоге УЕФА не стал применять санкции к «Реалу», приняв позицию клуба «в виде исключения в связи со сложившейся напряженной ситуацией».

Ранее стало известно, что капитан мадридской команды Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, однако УЕФА не стал наказывать игрока.