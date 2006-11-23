Евролига. «Химки» в гостях у «Жальгириса», ЦСКА на выезде сыграет с «Будучностью»

Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19 подмосковные «Химки» в гостях сыграют с каунасским «Жальгирисом».
Московский ЦСКА на выезде встретится с черногорской «Будучностью».
Евролига
Регулярный чемпионат
9-й тур
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.45, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.30, «Морача»
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 8-0, Реал Испания – 8-1, Фенербахче Турция – 8-1, Анадолу Эфес Турция – 7-2, Милан Италия – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-4, Бавария Германия – 4-5, Жальгирис Литва – 3-5, Химки Россия – 2-6, Баскония Испания – 2-6, Гран-Канария Испания – 2-7, Будучность Черногория – 1-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-8, Дарушафака Турция – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.