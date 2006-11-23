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    Евролига. «Химки» в гостях у «Жальгириса», ЦСКА на выезде сыграет с «Будучностью»

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Панатинаикос Кирольбет Баскония Барселона Ласса AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19 подмосковные «Химки» в гостях сыграют с каунасским «Жальгирисом».

    Московский ЦСКА на выезде встретится с черногорской «Будучностью».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    9-й тур

    Жальгирис Литва  –  Химки Россия
    Дата проведения
    23 ноября, 20.45, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Будучность VOLI Черногория  –  ЦСКА Россия
    Дата проведения
    23 ноября, 22.30, «Морача»
    Онлайн матча

    Кирольбет Баскония Испания  –  Панатинаикос Греция
    Дата проведения
    23 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Барселона Ласса Испания  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    23 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 8-0, Реал Испания – 8-1, Фенербахче Турция – 8-1, Анадолу Эфес Турция – 7-2, Милан Италия – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-4, Бавария Германия – 4-5, Жальгирис Литва – 3-5, Химки Россия – 2-6, Баскония Испания – 2-6, Гран-Канария Испания – 2-7, Будучность Черногория – 1-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-8, Дарушафака Турция – 1-8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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