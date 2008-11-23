Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА победил «Ахмат» и набрал 26 очков. У «Зенита» – 31

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Футбол

    ЦСКА в 15-м туре чемпионата России в гостях обыграл «Ахмат» (2:0).

    Благодаря этой победе армейцы догнали «Краснодар» в турнирной таблице (по 26 очков) и делят с ним второе место. «Быки» свой матч проведут в воскресенье против тульского «Арсенала». Лидирует в таблице по-прежнему «Зенит», у которого также остается игра в запасе в воскресенье против «Ростова».

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ахмат – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    23 ноября, 18.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 57 Магнуссон, 0:2 – 90 Жамалетдинов.
    АхматГородов, Плиев, Мохаммади, Мусалов (Мбенг, 78), Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев, Гащенков.
    ЦСКААкинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Фернандес, Нисимура (Кучаев, 76), Чалов (Жамалетдинов, 90).
    Предупреждения:
    Бистрович (5), Иванов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), Исмаэл (86).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться