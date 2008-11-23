ЦСКА победил «Ахмат» и набрал 26 очков. У «Зенита» – 31

ЦСКА в 15-м туре чемпионата России в гостях обыграл «Ахмат» (2:0).

Благодаря этой победе армейцы догнали «Краснодар» в турнирной таблице (по 26 очков) и делят с ним второе место. «Быки» свой матч проведут в воскресенье против тульского «Арсенала». Лидирует в таблице по-прежнему «Зенит», у которого также остается игра в запасе в воскресенье против «Ростова».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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