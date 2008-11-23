Экс-гендиректор «Адмирала» Спокойнов предстанет перед судом по делу о хищении 180 млн рублей из бюджета

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего генерального директора Ильи Спокойнова и его жены Марины Свиридовой.

Супруги обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты в период с 2014 по 2016 год совершили хищение более 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета края на приобретение комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок путем значительного завышения стоимости оборудования по договорам поставки.

Часть из этих средств им удалось похитить при пособничестве знакомого (экс-председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина – прим. ИА PrimaMedia) который ранее уже был осужден за содеянное. Он договорился с директором компании, не осведомленным о преступных намерениях, о заключении договоров поставки, в которых была указана завышенная стоимость данного оборудования.

Разница между указанной в договорах и реальной стоимостью оборудования была передана фигурантам, которые похитили данные денежные средства, распорядившись ими по собственному усмотрению.

В целях исполнения приговора в части возмещения ущерба, причиненного бюджету края, судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых общей стоимостью 122 миллиона рублей. В настоящее время ущерб частично возмещен на сумму 17 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Напомним, что Сокойнов, являясь гендиректором , был арестован силовиками в феврале 2017 года. 21 марта 2018 года Спокойнову смягчили меру пресечения и заменили содержание под стражей на домашний арест.