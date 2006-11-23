Гран-при Франции. Медведева, Константинова и Кихира покажут короткие программы

Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Internationaux de France во Франции женщины выступят с короткими программами. Россию представят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова.

Гран-при

6-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Женщины

Начало короткой программы – 20.35 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport 2

Первая разминка

1. Леа Серна (Франция)

2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

3. Матильда Альготссон (Швеция)

4. Алексия Паганини (Швейцария)

5. Марин Хонда (Япония)

6. Рика Кихира (Япония)

Вторая разминка

7. Брэди Теннелл (США)

8. Лорин Лекавалье (Франция)

9. Станислава Константинова (Россия)

10. Маи Михара (Япония)

11. Мария Сотскова (Россия)

12. Евгения Медведева (Россия)

Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Internationaux de France

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