«Локомотив» проиграл в чемпионате впервые за два месяца

«Локомотив» в 15-м туре чемпионата России уступил на своем поле «Уралу» (1:2).
Это поражение стало для «железнодорожников» первым в РПЛ за два месяца. Команда Юрия Семина осталась на четвертом месте в таблице с 25 очками.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 23 ноября, 20.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 57), Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77).
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Урал –
Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бавин, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.
- Предупреждения:
- Ан. Миранчук (15), Ильин (25), Кулаков (75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.