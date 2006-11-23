«Локомотив» проиграл в чемпионате впервые за два месяца

в 15-м туре чемпионата России уступил на своем поле «Уралу» (1:2).

Это поражение стало для «железнодорожников» первым в РПЛ за два месяца. Команда Юрия Семина осталась на четвертом месте в таблице с 25 очками.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ