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    «Локомотив» проиграл в чемпионате впервые за два месяца

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Футбол

    «Локомотив» в 15-м туре чемпионата России уступил на своем поле «Уралу» (1:2).

    Это поражение стало для «железнодорожников» первым в РПЛ за два месяца. Команда Юрия Семина осталась на четвертом месте в таблице с 25 очками.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Локомотив – Урал 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    23 ноября, 20.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26 Смолов, 1:1 – 31 Кулаков, 1:2 – 51, пенальти Эль-Кабир.
    ЛокомотивГильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 57), Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77).
    УралГодзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бавин, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.
    Предупреждения:
    Ан. Миранчук (15), Ильин (25), Кулаков (75).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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