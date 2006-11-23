«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны»

Нападающий Пако Алькасер остается в дортмундской .

Клуб объявил о выкупе испанца у «Барселоны» и подписал с ним контракт сроком до лета 2023 года.

Детали трансфера не раскрываются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 23 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами.

В нынешнем сезоне Алькасер забил 8 голов в 6 матчах бундеслиги и 1 мяч в двух играх Лиги чемпионов. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Алькасер ушел из «Барселоны», чтобы cтать счастливым – и теперь забивает каждые 27 минут