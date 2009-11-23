Александр Шлеменко: «Поддерживаю инициативу дагестанских бойцов закрыть ночные клубы»

Российский боец MМА Александр Шлеменко поддержал инициативу дагестанских бойцов закрыть ночные клубы.



«Я давно говорил, что ночные клубы – это не наше. Это чуждое нам, пришлое для того, чтобы сеять у нас раздор, приучать нас к алкоголю, ломать традиции и портить наших женщин. Ничего хорошего от этого нет.



Я полностью поддерживаю инициативу [закрыть клубы] и надеюсь, что сначала она получит место в Дагестане, а потом разойдется по всей стране. Желаю удачи ребятам в этом сложном деле – в борьбе за здоровую нацию», – сказал Шлеменко.



В ночь на воскресенье 18 ноября у одного из махачкалинских клубов убили лейтенанта Росгвардии. В преступлении подозреваются чемпионы мира по рукопашному бою – Шахбан Мачиев и Хаскил Якубов.



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