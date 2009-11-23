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    Александр Шлеменко: «Поддерживаю инициативу дагестанских бойцов закрыть ночные клубы»

    Теги Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

    Российский боец MМА Александр Шлеменко поддержал инициативу дагестанских бойцов закрыть ночные клубы.

    «Я давно говорил, что ночные клубы – это не наше. Это чуждое нам, пришлое для того, чтобы сеять у нас раздор, приучать нас к алкоголю, ломать традиции и портить наших женщин. Ничего хорошего от этого нет.

    Я полностью поддерживаю инициативу [закрыть клубы] и надеюсь, что сначала она получит место в Дагестане, а потом разойдется по всей стране. Желаю удачи ребятам в этом сложном деле – в борьбе за здоровую нацию», – сказал Шлеменко.

    В ночь на воскресенье 18 ноября у одного из махачкалинских клубов убили лейтенанта Росгвардии. В преступлении подозреваются чемпионы мира по рукопашному бою – Шахбан Мачиев и Хаскил Якубов.

    Хабиб поддержал идею закрыть ночные клубы – с ним согласился олимпийский чемпион

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