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    Антон Миранчук: «Отставание от «Зенита» – сопли вообще!»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Антон Миранчук Футбол

    Полузащитник Антон Миранчук заявил, что «Локомотив» намерен побороться за чемпионство в этом сезоне.

    - Согласен, что в Лиге чемпионов нам во многом просто не повезло?

    – Полностью! Мы создали моментов больше, чем в чемпионате России, а забили одну сотую из них. До сих пор слезы на глазах, когда вспоминаю, как не везло в некоторых эпизодах.

    Но это первый опыт в Лиге чемпионов, и есть ощущение, что нас просто учат на ошибках, проверяют на прочность. Мы сделаем выводы, закалимся. Сейчас надо постараться зацепиться за Лигу Европы.

    - «Локомотив» удачно прошел самый сложный отрезок этой осени. Пять матчей за 15 дней, много травмированных, но мы в четвертьфинале Кубка России и в лидерах чемпионата. За счет чего так хорошо сыграли в таких сложных условиях?

    – Кажется, в том сезоне у нас было точно так же (улыбается). На мой взгляд, для футболиста игра – лучше всякой тренировки. Еще и в таких турнирах!

    Каждый любит побеждать, и пока в чемпионате все идет неплохо – у команды и настроение хорошее.

    - До конца первой части сезона осталось совсем немного. Как она должна закончиться, чтобы ты ушел в отпуск полностью довольным?

    – Хорошо сыграть в оставшихся матчах Лиги чемпионов и пробиться в Лигу Европы, получить игровое время в матче за сборную и остаться в топе турнирной таблицы. В идеале, конечно, выиграть вообще все, что осталось. 

    - «Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне? Или «Зенит» вряд ли можно догнать?

    – У нас отставание шесть очков – это сопли вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.

    Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное – нам взять свое, – сказал Миранчук.

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