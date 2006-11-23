Антон Миранчук: «Отставание от «Зенита» – сопли вообще!»

Полузащитник Антон Миранчук заявил, что намерен побороться за чемпионство в этом сезоне.

- Согласен, что в Лиге чемпионов нам во многом просто не повезло?

– Полностью! Мы создали моментов больше, чем в чемпионате России, а забили одну сотую из них. До сих пор слезы на глазах, когда вспоминаю, как не везло в некоторых эпизодах.

Но это первый опыт в Лиге чемпионов, и есть ощущение, что нас просто учат на ошибках, проверяют на прочность. Мы сделаем выводы, закалимся. Сейчас надо постараться зацепиться за Лигу Европы.

- «Локомотив» удачно прошел самый сложный отрезок этой осени. Пять матчей за 15 дней, много травмированных, но мы в четвертьфинале Кубка России и в лидерах чемпионата. За счет чего так хорошо сыграли в таких сложных условиях?

– Кажется, в том сезоне у нас было точно так же (улыбается). На мой взгляд, для футболиста игра – лучше всякой тренировки. Еще и в таких турнирах!

Каждый любит побеждать, и пока в чемпионате все идет неплохо – у команды и настроение хорошее.

- До конца первой части сезона осталось совсем немного. Как она должна закончиться, чтобы ты ушел в отпуск полностью довольным?

– Хорошо сыграть в оставшихся матчах Лиги чемпионов и пробиться в Лигу Европы, получить игровое время в матче за сборную и остаться в топе турнирной таблицы. В идеале, конечно, выиграть вообще все, что осталось.

- «Локомотив» будет бороться за чемпионство в этом сезоне? Или вряд ли можно догнать?

– У нас отставание шесть очков – это сопли вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.

Думаю, на «Зенит» это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное – нам взять свое, – сказал Миранчук.