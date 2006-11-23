Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока

Капитан «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году (4:1).

УЕФА был в курсе, что в моче футболиста найден препарат дексаметазон, но не стал принимать меры и предавать дело огласке. Наказания избежал и сам Рамос, и врач королевского клуба.

Дексаметазон разрешен по правилам WADA при лечении травм спорстменов только в случае, если информация об этом заранее будет внесена в соответствующий протокол. В случае с Рамосом это правило было нарушено.

По данным Football Leaks, член андидопингового комитета УЕФА связался с Рамосом для получения объяснений.

В ответе врач «Реала» сообщил, что по ошибке дал Рамосу препарат. УЕФА это объяснение устроило.