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    Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока

    Теги Ювентус Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА допинг Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году (4:1).

    УЕФА был в курсе, что в моче футболиста найден препарат дексаметазон, но не стал принимать меры и предавать дело огласке. Наказания избежал и сам Рамос, и врач королевского клуба.

    Дексаметазон разрешен по правилам WADA при лечении травм спорстменов только в случае, если информация об этом заранее будет внесена в соответствующий протокол. В случае с Рамосом это правило было нарушено.

    По данным Football Leaks, член андидопингового комитета УЕФА связался с Рамосом для получения объяснений.

    В ответе врач «Реала» сообщил, что по ошибке дал Рамосу препарат. УЕФА это объяснение устроило.

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