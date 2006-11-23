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    «Реал»: «Рамос не нарушал антидопинговые правила»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА допинг Футбол

    «Реал» выступил с заявлением по поводу появившейся информации Football Leaks о том, что защитник Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов в 2017 году.

    «Во-первых, Серхио Рамос не нарушал антидопинговые правила.

    Во-вторых, УЕФА запросил определенные сведения и сразу же закрыл дело, как принято в таких ситуациях, после проведенных тестов экспертами WADA и самого УЕФА.

    В-третьих, что касается остальной части вышеупомянутой публикации, клуб воздержится от комментариев, учитывая явный неосновательный характер отчетов», – говорится в заявлении мадридцев.

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