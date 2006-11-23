«Реал»: «Рамос не нарушал антидопинговые правила»

«Реал» выступил с заявлением по поводу появившейся информации Football Leaks о том, что защитник Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов в 2017 году.

«Во-первых, Серхио Рамос не нарушал антидопинговые правила.

Во-вторых, УЕФА запросил определенные сведения и сразу же закрыл дело, как принято в таких ситуациях, после проведенных тестов экспертами WADA и самого УЕФА.

В-третьих, что касается остальной части вышеупомянутой публикации, клуб воздержится от комментариев, учитывая явный неосновательный характер отчетов», – говорится в заявлении мадридцев.

Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока

«Реал» нарушил антидопинговые правила в 2017 году. Пробы у игроков брали врачи клуба, а не сотрудники УЕФА