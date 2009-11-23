Валерий Карпин: «Футбол в манеже – это катастрофа, цирк, клоунада, но только не матч РПЛ»

Главный тренер Валерий Карпин высказал свое мнение о проведении матча 16-го тура РПЛ «Енисей» – в манеже в Красноярске.

– Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги.

– Что больше всего в этой ситуации возмущает?

– Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить.

Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс, – отметил Карпин.