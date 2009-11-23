Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Карпин: «Футбол в манеже – это катастрофа, цирк, клоунада, но только не матч РПЛ»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Енисей стадионы Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал свое мнение о проведении матча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» в манеже в Красноярске.

    – Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги.

    – Что больше всего в этой ситуации возмущает?

    – Да все. Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке «в виде исключения», то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить.

    Как понимаю, лига принимает регламент, это футбольный закон, который, оказывается, в некоторых частях в виде исключения можно обходить. Мне страшно подумать, что бы было, играй в Красноярске в манеже один из наших грандов. И какой бы сейчас был резонанс, – отметил Карпин.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться