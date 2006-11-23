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    Черчесов попал на обложку Esquire в декабре

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу светская хроника фото ЧМ-2018 СМИ Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем декабрьского номера Esquire в России.

    Обложку номера с фотографией 55-летнего специалиста выложил в своем инстаграме главный редактор журнала Сергей Минаев.

    «Мы серьезно подошли к вопросу «что почитать» в самолете/поезде/отпуске.

    В декабрьском номере рассказываем о том, как Станислав Черчесов впервые за тридцать [лет] вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ», – написал Минаев.

    В июне 2017 года героями выпуска Esquire становились бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и форвард сборной России Федор Смолов.

     
     
     
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    Публикация от Sergey Minaev (@sergeiminaev)

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