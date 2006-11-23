Черчесов попал на обложку Esquire в декабре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем декабрьского номера Esquire в России.

Обложку номера с фотографией 55-летнего специалиста выложил в своем инстаграме главный редактор журнала Сергей Минаев.

«Мы серьезно подошли к вопросу «что почитать» в самолете/поезде/отпуске.

В декабрьском номере рассказываем о том, как Станислав Черчесов впервые за тридцать [лет] вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ», – написал Минаев.

В июне 2017 года героями выпуска Esquire становились бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и форвард сборной России Федор Смолов.