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    Соавтор автобиографии Нурмагомедова: «Путин предложил Хабибу звонить ему в любой ситуации»

    Теги Владимир Путин UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Соавтор автобиографии чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов рассказал о телефонной беседе бойца с президентом Владимиром Путиным после победы над Конором Макгрегором.

    «Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях».

    Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит: «Если что – мы тоже здесь», – сказал Курбанов.

    Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографическую книгу «Khabib Time» 26 ноября.

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