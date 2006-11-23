Соавтор автобиографии Нурмагомедова: «Путин предложил Хабибу звонить ему в любой ситуации»

Соавтор автобиографии чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов рассказал о телефонной беседе бойца с президентом Владимиром Путиным после победы над Конором Макгрегором.



«Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях».

Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит: «Если что – мы тоже здесь», – сказал Курбанов.



Хабиб Нурмагомедов презентует автобиографическую книгу «Khabib Time» 26 ноября.