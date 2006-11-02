1. «Зенит» вылетел из Олимп Кубка России, натолкнувшись на «Ростов» Карпина. Тренер дончан после матча был на кураже. А Арустамян сообщил, что Карпин отказал «Спартаку» – вернее, не изъявил желания уходить из «Ростова».

2. «Спартак» одержал первую победу с момента увольнения Карреры. Команда Рианчо обыграла «Анжи». Глушаков снова в деле, но болельщики не очень-то рады.

3. В еще одном матче Олимп Кубка России «Краснодар» с трудом победил «Крылья». Сформировались все пары 1/4 финала.

4. Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги чемпионов-2021. Надо бы не пробакланить.

5. Американка Симоне Байлс выиграла в многоборье на чемпионате мира. Россиянка Ангелина Мельникова заняла пятое место. Байлс первая четырехкратная чемпионка мира в личном многоборье.

6. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в столовой интерната «Спартака», материалы направлены в суд. Ранее сообщалось, что академия приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А.

7. В КХЛ «Торпедо» забило 7 голов «Северстали», «Барыс» проиграл «Трактору», «Спартак» победил «Салават», «Авангард» был сильнее «Адмирала», «Локомотив» уступил рижскому «Динамо».

8. В НХЛ дубль Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Монреалем» (4:6), забившим 2 последних гола с рекордным интервалом в 2 секунды. «Виннипег» нанес поражение «Флориде» (4:2) в Хельсинки благодаря хет-трику Лайне.

Малкин набрал 950-е очко в карьере, а еще до матча с «Айлендерс» (2:3 Б) был назван второй звездой октября. Все результаты дня – здесь.

9. Валерий Брагин назвал состав молодежной сборной России на суперсерию игр с канадцами.

10. В НБА «Бостон» нанес «Милуоки» первое поражение в сезоне, 41 очко Эмбиида помогло «Филадельфии» обыграть «Клипперс». Все результаты дня – здесь.

11. В Евролиге ЦСКА победил «Олимпиакос», «Фенербахче» взял верх над «Баварией».

12. Хабиб в ОАЭ встретился с борцом Муртазалиевым, который находится в международном розыске.

Цитаты:

Рауль Рианчо: «Все войны выиграл русский народ. Генералы ничего не значат. «Спартак» заслуживает уважения»

Рауууль Риааанчо: «Есть люди, которым очень-очень-очень-очень нужно замолчать»

РАУЛЬ РИАНЧО: «Сейчас обязанности тренера исполняю я. Уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине!»

И немного адвоката Кокориных: «Окончание этого уголовного дела может быть неожиданным для всех»