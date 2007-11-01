Байлс стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в личном многоборье

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике сегодня на чемпионате мира в Дохе победила в личном многоборье.

Эта победа стала для американской спортсменки четвертой в карьере в многоборье – она побеждала в 2013, 2014, 2015 и 2018 годах. Таким образом, Байлс установила рекорд. За всю историю чемпионатов мира только Байлс и россиянка Светлана Хоркина выигрывали личное многоборье больше двух раз (на счету Хоркиной три победы).

Байлс не проигрывает в многоборье на пятом крупном турнире подряд: в 2016 году она выиграла Олимпиаду в Рио, а в 2017 году пропускала чемпионат мира.

Американка завоевала 16 наград чемпионатов мира (12-2-2). На этой неделе она выступит в четырех финалах отдельных видов на ЧМ-2018. В квалификации она показала лучшие результаты на всех снарядах, кроме брусьев.