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    Адвокат Кокориных: «Окончание этого уголовного дела может быть неожиданным для всех»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Адвокат Татьяна Стукалова, защищающая в суде нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала ход судебного процесса. 

    «Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось – специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку.

    Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. 

    Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: «Почему все построено на лжи?». На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех», – написала Стукалова в инстаграме.

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