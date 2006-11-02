Рауль Рианчо: «Сейчас обязанности тренера исполняю я. Уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине!»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо после матча 1/8 финала Олимп Кубка России с «Анжи» (1:0) прокомментировал свое отношение к тому, что московский клуб ищет нового главного тренера.

«Слишком много все страдали, поэтому хочется веселых вопросов. Комментарий простой: мы больше месяца не могли выиграть дома. Сегодня вышли с огромным голодом до победы. В стартовом составе 8 русских ребят, потом – 9. Я доволен проделанными усилиями. Мы выстроили работу, которую ребята поняли: кто хочет играть – будет играть. Но для этого надо оставлять сердце на поле. Играть будут не имена, а мужики.

Это непросто (отвечает на вопрос про главного тренера – примечание Sports.ru). Но я корнями из Сантандер и помню времена, когда к нам приехали русские футболисты: Шустиков, Радченко, Ульянов, Файзулин. У меня в России много друзей, они присылают разную информацию. Я прошу этого не делать – не показывать все эти опросы. Это тотальный абсурд! На данный момент обязанности тренера исполняю я. И я уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине!

Я здесь, и моя мечта стала явью. И я хочу поделиться этой мечтой с вами. Какая там вероятность, что я останусь, по этим опросам? Я бы сам поставил лайк, но, как и каждый избиратель, могу проголосовать только раз. А если без шуток, благодарю «Спартак» за честь», – сказал Рианчо.