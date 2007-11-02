Рауль Рианчо: «Все войны выиграл русский народ. Генералы ничего не значат. «Спартак» заслуживает уважения»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий о Денисе Глушакове после победы над «Анжи» (1:0) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России.

«Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот «Спартак» заслуживает уважения. Все футболисты. Это чемпионы России, они выиграли чемпионат.

Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Эта команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России.

Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть.

При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят.

И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят», – заявил Рианчо.