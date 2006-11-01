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    «Ростов» выбил «Зенит» из Олимп Кубка России – 3:1

    Теги Зенит Ростов Олимп Кубок России Футбол

    В 1/8 финала Олимп Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Ростову» (1:3).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Ростов – Зенит 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    1 ноября, 19.00, «Ростов-Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 4 Логашов, 1:1 – 29, пенальти Дриусси, 2:1 – 83 Юсупов, 3:1 – 90 Хаджикадунич.
    РостовПесьяков, Хаджикадунич, Ингасон, Логашов, Скопинцев, Ионов, Гацкан, Зуев, Калачев (Сигурдссон, 86), Салетрос (Юсупов, 70), Кьяртанссон (Шомуродов, 89).
    ЗенитЛунев, Набиуллин, Иванович, Анюков, Нету, Оздоев (Дзюба, 85), Шатов, Ерохин, Краневиттер (Эрнани, 62), Дриусси (Кузяев, 87), Заболотный.
    Предупреждения:
    Ионов (13), Ингасон (28), Заболотный (68), Нету (83), Скопинцев (90), Иванович (90).

    Статистика Олимп Кубка России

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