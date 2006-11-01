«Ростов» выбил «Зенит» из Олимп Кубка России – 3:1

В 1/8 финала Олимп Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Ростову» (1:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 1 ноября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Логашов, 1:1 – 29, пенальти Дриусси, 2:1 – 83 Юсупов, 3:1 – 90 Хаджикадунич.
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Ростов –
Песьяков, Хаджикадунич, Ингасон, Логашов, Скопинцев, Ионов, Гацкан, Зуев, Калачев (Сигурдссон, 86), Салетрос (Юсупов, 70), Кьяртанссон (Шомуродов, 89).
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Зенит –
Лунев, Набиуллин, Иванович, Анюков, Нету, Оздоев (Дзюба, 85), Шатов, Ерохин, Краневиттер (Эрнани, 62), Дриусси (Кузяев, 87), Заболотный.