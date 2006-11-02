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    НХЛ. Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне, набрав 950-е очко в карьере

    Теги Питтсбург Айлендерс Евгений Малкин НХЛ Хоккей

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (2:3 Б). 

    Она стала для него 7-й в сезоне. Текущая результативная серия составляет 9 матчей. 

    В этом матче Малкин провел на льду 21 минуту 27 секунд (3:19 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 5 бросками по воротам. Также заблокировал 1 бросок и совершил 1 перехват. 

    Эффективность на вбрасываниях – 43% (6 выигранных попыток из 14). 

    В серии послематчевых буллитов свою попытку не реализовал.  

    В 11 матчах сезона Малкин набрал 20 (7+13) очков и вышел на единоличное 2-е место в гонке бомбардиров. Лидирует Микко Рантанен из «Колорадо» с 21 очком. 

    Набранное очко стало для Малкина 950-м в 795 матчах в НХЛ. Он обошел Винсента Лекавалье (949) и теперь занимает 98-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 

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