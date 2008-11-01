«Спартак» обыграл «Анжи» благодаря голу Ханни. Это первая победа после отставки Карреры

В 1/8 финала Олимп Кубка России «Спартак» на своем поле переиграл «Анжи» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. «Спартак» одержал первую победу с момента увольнения Массимо Карреры и назначения Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 20 Ханни.
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Спартак –
Ребров, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Еременко (Игнатов, 62), Ломовицкий, Тимофеев, Ханни, Глушаков (Попов, 88), Самедов (Ташаев, 73).
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Анжи –
Дюпин, Чансельор, Гапон, Удалый, Кулик, Рабиу (Ондуа, 86), Гиголаев, Глебов (Хамдамов, 83), Савичев, Чайковский (Кацаев, 70), Понсе.