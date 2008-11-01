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    «Спартак» обыграл «Анжи» благодаря голу Ханни. Это первая победа после отставки Карреры

    Теги Спартак Олимп Кубок России Анжи Футбол

    В 1/8 финала Олимп Кубка России «Спартак»  на своем поле переиграл «Анжи» (1:0).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. «Спартак» одержал первую победу с момента увольнения Массимо Карреры и назначения Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

    Спартак – Анжи 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    1 ноября, 20.00, «Открытие Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 20 Ханни.
    СпартакРебров, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо, Еременко (Игнатов, 62), Ломовицкий, Тимофеев, Ханни, Глушаков (Попов, 88), Самедов (Ташаев, 73).
    АнжиДюпин, Чансельор, Гапон, Удалый, Кулик, Рабиу (Ондуа, 86), Гиголаев, Глебов (Хамдамов, 83), Савичев, Чайковский (Кацаев, 70), Понсе.
    Предупреждения:
    Чансельор (40), Тимофеев (87), Хамдамов (90), Кутепов (90).

    Статистика Олимп Кубка России

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