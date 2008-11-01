«Спартак» обыграл «Анжи» благодаря голу Ханни. Это первая победа после отставки Карреры

В 1/8 финала Олимп Кубка России на своем поле переиграл «Анжи» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. «Спартак» одержал первую победу с момента увольнения Массимо Карреры и назначения Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

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