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    Валерий Карпин – Нобелю Арустамяну: «Ты же сам сказал, что я общался со «Спартаком». Что спрашиваешь?»

    Теги Спартак Зенит Ростов Олимп Кубок России Валерий Карпин Нобель Арустамян Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию, которая связывает его с переходом в «Спартак», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Как вам работалось на фоне ваших слухов о переходе в «Спартак»?

    – Это не мои слухи. Здесь Нобель [Арустамян], его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю.

    – Ну а если серьезно оценить?

    – Конкретики не было и нет. Говорить не о чем. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ростова» за послания в соцсетях.

    – Нобель подошел, будем у него спрашивать?

    – Нобель, расскажи.

    – Вы общались с руководством «Спартака»?

    – Ты же сам сказал, что да. Что спрашиваешь? – спросил Карпин.

    – Я не спрашиваю, мне сказали, – ответил Арустамян.

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