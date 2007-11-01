Валерий Карпин – Нобелю Арустамяну: «Ты же сам сказал, что я общался со «Спартаком». Что спрашиваешь?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию, которая связывает его с переходом в «Спартак», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Как вам работалось на фоне ваших слухов о переходе в «Спартак»?
– Это не мои слухи. Здесь Нобель [Арустамян], его спрашивайте. Про «Спартак» он знает, я ничего не знаю.
– Ну а если серьезно оценить?
– Конкретики не было и нет. Говорить не о чем. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ростова» за послания в соцсетях.
– Нобель подошел, будем у него спрашивать?
– Нобель, расскажи.
– Вы общались с руководством «Спартака»?
– Ты же сам сказал, что да. Что спрашиваешь? – спросил Карпин.
– Я не спрашиваю, мне сказали, – ответил Арустамян.