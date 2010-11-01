Хабиб в ОАЭ встретился с Сагидом Муртазалиевым, который находится в международном розыске

Журналист Bloody Elbow Карим Зидан сообщил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел в ОАЭ встречу с Сагидом Муртазалиевым – бывшим спортсменом и политиком, который сейчас находится в международном розыске.

Муртазалиев – чемпион мира, Европы и Олимпиады-2000 по вольной борьбе. После завершения карьеры он начал политическую деятельность – был депутатом Народного собрания Дагестана от партии «Единая Россия» и управлял отделением Пенсионного фонда России по Дагестану.

В 2015 году Муртазалиеву предъявили обвинение в финансировании терроризма и организации заказных убийств.