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    Хабиб в ОАЭ встретился с Сагидом Муртазалиевым, который находится в международном розыске

    Теги Хабиб Нурмагомедов Сагид Муртазалиев политика Бокс/MMA/UFC

    Журналист Bloody Elbow Карим Зидан сообщил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел в ОАЭ встречу с Сагидом Муртазалиевым – бывшим спортсменом и политиком, который сейчас находится в международном розыске.

    Муртазалиев – чемпион мира, Европы и Олимпиады-2000 по вольной борьбе. После завершения карьеры он начал политическую деятельность – был депутатом Народного собрания Дагестана от партии «Единая Россия» и управлял отделением Пенсионного фонда России по Дагестану.

    В 2015 году Муртазалиеву предъявили обвинение в финансировании терроризма и организации заказных убийств.

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