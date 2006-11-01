Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в столовой интерната «Спартака», материалы направлены в суд

Управление Роспотребнадзора по Москве выступило с заявлением о проведении эпидемиологического расследования в академии «Спартака».

Ранее сообщалось, что академия приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А.

«При эпидемиологическом расследовании был установлен факт функционирования несанкционированного спортивного интерната – частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» по футболу имени Ф.Ф. Черенкова». Данное учреждение имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, при этом в Академии осуществлялись также медицинская деятельность, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ».

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В адрес юридического лица выдано предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, включая ограничения на посещение контактными лицами массовых мероприятий на 35 дней.

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При проведении эпидемиологического расследования в столовой ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: не соблюдается поточность технологических процессов, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе, хранение готовых блюд (компот и бульон) – в заготовочном цехе, отмечаются перекресты сырья и готовой к употреблению продукции, на овощи и зелень отсутствовали маркировочные ярлыки с тарных мест с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции; на приготовляемых полуфабрикатах не указывается время приготовления; разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован; несвоевременно проводится текущая уборка помещений и др.

В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» направлены в суд.

Кроме этого, возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ», – отмечается в заявлении Роспотребнадзора.