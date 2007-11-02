Рауль Рианчо: «Есть люди, которым очень-очень-очень-очень нужно замолчать»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо объяснил сложившуюся ситуацию в команде.

«Когда происходит развод, всегда ищут виноватых. Ты, я виноваты, твой любовник, твоя любовница. А в конце получается, что после развода страдают дети.

В «Спартаке» произошел очень четкий развод. И больше всего пострадал ребенок – «Спартак». Сама команда. Есть люди, которые никому ничего не прощают, но при этом все прощают самому себе. И это неправильно.

Когда в семье начинаются проблемы, настоящая семья объединяется и бьется вместе. Страдает вместе. И родственники – это не совсем семья.

Многие носят герб «Спартака», но не все являются семьей. Блудному сыну должен даваться шанс, а здесь ощущение, что никто никого не прощал.

Мне 58 лет, я проработал в Испании, России, на Украине, но я никогда не видел то, что я увидел сегодня на поле.

Многие болельщики не желают зла команде, но также есть небольшая группа, которая не желает эту команду. И она больше всех кричит.

И мне очень жаль, потому что есть люди, которые не прощают. Есть люди, которым очень-очень-очень-очень нужно замолчать», – заявил Рианчо.