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    Слепец, Шэн, Хованов и Чехович вошли в состав молодежной сборной России на суперсерию

    Теги молодежная сборная России Валерий Брагин сборная юниорской лиги Квебека сборная юниорской лиги Онтарио CHL Canada Russia Series Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин назвал окончательный состав на матчи суперсерии против сборных юниорских лиг Канады. 

    Вне заявки остались пять игроков, работавших с командой на сборе: защитники Данила Галенюк и Марк Павликов и нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов и Никита Аноховский. Они сыграют за вторую молодежную сборную на Турнире четырех наций, где также выступят сборные Чехии, Швеции и Финляндии. 

    Состав российской молодежки на суперсерию представлен ниже.

    Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Даниил Тарасов («Торос»), Кирилл Устименко («Динамо» Санкт-Петербург), Иван Просветов («Сагино»);

    Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» Санкт-Петербург), Артем Волков (МХК «Спартак»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба – «Торос»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);

    Нападающие: Кирилл Слепец («Локомотив»), Артем Галимов, Максим Марушев (оба – «Ак Барс»), Евгений Каницкий («Металлург» Новокузнецк), Артем Николаев, Владислав Цицюра (оба – «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»), Дмитрий Завгородний («Римуски»), Павел Колтыгин («Драммондвиль»), Алексей Липанов («Китченер»), Кирилл Максимов («Ниагара»), Алексей Торопченко («Гелф»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бэ-Комо»).

    Матчи CHL Canada Russia Series стартуют в Северной Америке 5 ноября. 

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