Евролига. ЦСКА – «Олимпиакос», «Фенербахче» сыграет с «Баварией» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА дома сыграет с принципиальным соперником из Греции «Олимпиакосом».
Турецкий «Фенербахче» примет немецкую «Баварию».
Евролига
Регулярный чемпионат
5-й тур
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Родригес (20), Клайберн (17 + 9 подборов), Хиггинс (10), Питерс (6), Хайнс (6), Хантер (4), Де Коло (0), Хэкетт (0), Антонов (0).
- Олимпиакос
- Спанулис (16 + 6 передач), Принтезис (14), Уильямс-Госс (13), Ледэй (8), Папаниколау (7 + 7 подборов), Милутинов (7 + 7 подборов), Манцарис (0), Тупан (0), Тимма (0), Везенков (0).
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Кирольбет Баскония
- Шенгелия (13), Вильдоса (9), Хиллиард (9), Шилдс (6), Пуарье (6), Дженнинг (5), Диоп (5), Фойгтманн (4), Грэйнджер (3), Уэртас (2), Гарино (0).
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал Испания – 4-0, ЦСКА Россия – 4-0, Фенербахче Турция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Барселона Испания – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-3, Дарушафака Турция – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Гран-Канария Испания – 1-3, Химки Россия – 0-4, Будучность Черногория – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.