Евролига. ЦСКА – «Олимпиакос», «Фенербахче» сыграет с «Баварией» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА дома сыграет с принципиальным соперником из Греции «Олимпиакосом».

Турецкий «Фенербахче» примет немецкую «Баварию».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Положение команд: Реал Испания – 4-0, ЦСКА Россия – 4-0, Фенербахче Турция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Барселона Испания – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-3, Дарушафака Турция – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Гран-Канария Испания – 1-3, Химки Россия – 0-4, Будучность Черногория – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.