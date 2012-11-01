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    Евролига. ЦСКА – «Олимпиакос», «Фенербахче» сыграет с «Баварией» и другие матчи

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    Сегодня пройдут четыре матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА дома сыграет с принципиальным соперником из Греции «Олимпиакосом».

    Турецкий «Фенербахче» примет немецкую «Баварию».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    5-й тур

    ЦСКА Россия  –  Олимпиакос Греция 68:63 (4 четверть)
    Дата проведения
    1 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Родригес (20), Клайберн (17 + 9 подборов), Хиггинс (10), Питерс (6), Хайнс (6), Хантер (4), Де Коло (0), Хэкетт (0), Антонов (0).
    Олимпиакос
    Спанулис (16 + 6 передач), Принтезис (14), Уильямс-Госс (13), Ледэй (8), Папаниколау (7 + 7 подборов), Милутинов (7 + 7 подборов), Манцарис (0), Тупан (0), Тимма (0), Везенков (0).

    Кирольбет Баскония Испания  –  Дарушафака Турция 62:41 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 ноября, 20.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Кирольбет Баскония
    Шенгелия (13), Вильдоса (9), Хиллиард (9), Шилдс (6), Пуарье (6), Дженнинг (5), Диоп (5), Фойгтманн (4), Грэйнджер (3), Уэртас (2), Гарино (0).
    Дарушафака
    Саваш (12), Диблер (6), Демир (6), Эрик (6), Оздемироглу (3), Озмырзак (2), Маккаллум (2), Пейнерс (2), Эванс (2), Браун (0), Байгюль (0), Кидд (0).

    Фенербахче Турция  –  Бавария Германия 54:50 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Барселона Ласса Испания  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    1 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 4-0, ЦСКА Россия – 4-0, Фенербахче Турция – 3-1, Милан Италия – 3-1, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Барселона Испания – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-3, Дарушафака Турция – 1-3, Баскония Испания – 1-3, Гран-Канария Испания – 1-3, Химки Россия – 0-4, Будучность Черногория – 0-4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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