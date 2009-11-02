«Монреаль» – «Вашингтон». Овечкин сделал дубль, забросив 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Монреалем» (4:6).

Нападающий «столичных» забросил вторую и четвертую шайбы команды в матче, чем помог ей отыграться и выйти вперед – 4:3.

Тем не менее, он закончил матч с показателем полезности «-2».

Всего провел на льду 18 минут 35 секунд (1:51 – в большинстве), нанес 4 броска в створ, применил 6 силовых приемов и заблокировал 1 бросок.

На счету Овечкина стало 10 голов в текущем сезоне (в карьере – 617), и он разделил второе место в гонке снайперов с группой игроков. Лидируют Патрик Кэйн («Чикаго») и Давид Пастрняк («Бостон») – по 11 шайб.