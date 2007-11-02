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    Нобель Арустамян: «Карпин слетал на встречу с представителем «Спартака», но не изъявил желания уходить из «Ростова»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Нобель Арустамян Футбол

    Инсайдер Нобель Арустамян поделился подробностями переговоров главного тренера «Ростова» Валерия Карпина со «Спартаком».

    Ранее Карпин подтвердил, что встречался с представителями московского клуба. Арустамян Нобель отреагировал на запись, опубликованную официальным аккаунтом «Ростова» в твиттере.

    «Понимаю,что вы в эйфории и не все можете уловить. Поэтому поясню еще раз специально для вас: ваш тренер слетал на встречу с представителем «Спартака» (с разрешения вашего клуба), они пообщались, но сам Карпин не изъявил желания уходить из «Ростова».

    Вы можете им гордиться», – написал инсайдер.

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