Нобель Арустамян: «Карпин слетал на встречу с представителем «Спартака», но не изъявил желания уходить из «Ростова»

Инсайдер Нобель Арустамян поделился подробностями переговоров главного тренера Валерия Карпина со «Спартаком».

Ранее Карпин подтвердил, что встречался с представителями московского клуба. Арустамян Нобель отреагировал на запись, опубликованную официальным аккаунтом «Ростова» в твиттере.

«Понимаю,что вы в эйфории и не все можете уловить. Поэтому поясню еще раз специально для вас: ваш тренер слетал на встречу с представителем (с разрешения вашего клуба), они пообщались, но сам Карпин не изъявил желания уходить из «Ростова».

Вы можете им гордиться», – написал инсайдер.

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