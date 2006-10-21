Гол Икарди на 92-й минуте принес «Интеру» победу в дерби с «Миланом»

В 9-м туре серии А два миланских клуба сыграли между собой.

«Интер» победил «Милан» (1:0) за счет гола нападающего Мауро Икарди на 92-й минуте.

На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию встречи «Интера» с «Миланом».

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