Гол Икарди на 92-й минуте принес «Интеру» победу в дерби с «Миланом»

В 9-м туре серии А два миланских клуба сыграли между собой.
«Интер» победил «Милан» (1:0) за счет гола нападающего Мауро Икарди на 92-й минуте.
На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию встречи «Интера» с «Миланом».
- Дата проведения
- 21 октября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 90 Икарди.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Врсалько, Асамоа, Наингголан (Валеро, 30), Весино, Перишич (Кейта Бальде, 70), Брозович, Политано (Кандрева, 82), Икарди.
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Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия (Абате, 90), Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу (Кутроне, 74), Кессиэ (Бакайоко, 84), Сусо, Игуаин.
- Предупреждения:
- Биглия (20), Чалханоглу (44), Калабрия (45), Сусо (61), Политано (75), Бакайоко (90), Кейта Бальде (90).