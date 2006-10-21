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    Гол Икарди на 92-й минуте принес «Интеру» победу в дерби с «Миланом»

    Теги Интер Милан серия А Италия Мауро Икарди натив Футбол

    В 9-м туре серии А два миланских клуба сыграли между собой.

    «Интер» победил «Милан» (1:0) за счет гола нападающего Мауро Икарди на 92-й минуте.

    На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию встречи «Интера» с «Миланом».

    Интер – Милан 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    21 октября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 90 Икарди.
    ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Врсалько, Асамоа, Наингголан (Валеро, 30), Весино, Перишич (Кейта Бальде, 70), Брозович, Политано (Кандрева, 82), Икарди.
    МиланДоннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия (Абате, 90), Романьоли, Бонавентура, Биглия, Чалханоглу (Кутроне, 74), Кессиэ (Бакайоко, 84), Сусо, Игуаин.
    Предупреждения:
    Биглия (20), Чалханоглу (44), Калабрия (45), Сусо (61), Политано (75), Бакайоко (90), Кейта Бальде (90).

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