Главный тренер Хулен Лопетеги рискует лишиться своего поста.

По данным Marca, уже сегодня испанский специалист может быть отправлен в отставку. Ранее появлялась информация, согласно которой «Реал» не будет увольнять его до матча с «Викторией» Пльзень в Лиге чемпионов, однако теперь увеличивается вероятность того, что отставка случится еще до ближайшей игры.

Основной кандидат на замену – экс-игрок «Реала» , который возглавляет «Кастилью». Его посчитали более подходящим кандидатом в сравнении с Антонио Конте и Лораном Бланом.

По информации As, Флорентино Перес, президент «Реала», рассматривает в качестве возможного тренера команды и другого экс-игрока – Гути. В руководстве считают, что он сможет повторить путь .

Гути ранее работал с командой «Реала» U-19, а сейчас входит в тренерский штаб Шенола Гюнеша в «Бешикташе». Солари, по данным As, тоже интересен, но «Реал» не хотел бы вырывать его из «Кастильи», которая успешно выступает в своей группе сегунды Б.

При этом отмечается, что в долгосрочной перспективе основным кандидатом для «Реала» остается тренер Маурисио Почеттино, которого мадридский клуб пытался подписать минувшим летом.