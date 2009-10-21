Наверх

    «Реал» может уволить Лопетеги уже сегодня. Основной кандидат на замену – Солари

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Гути Виктория Пльзень Ла Лига Бешикташ Тоттенхэм Антонио Конте Лоран Блан Флорентино Перес Маурисио Почеттино Шенол Гюнеш Хулен Лопетеги Футбол

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рискует лишиться своего поста.

    По данным Marca, уже сегодня испанский специалист может быть отправлен в отставку. Ранее появлялась информация, согласно которой «Реал» не будет увольнять его до матча с «Викторией» Пльзень в Лиге чемпионов, однако теперь увеличивается вероятность того, что отставка случится еще до ближайшей игры.

    Основной кандидат на замену – экс-игрок «Реала» Сантьяго Солари, который возглавляет «Кастилью». Его посчитали более подходящим кандидатом в сравнении с Антонио Конте и Лораном Бланом.

    По информации As, Флорентино Перес, президент «Реала», рассматривает в качестве возможного тренера команды и другого экс-игрока – Гути. В руководстве считают, что он сможет повторить путь Зинедина Зидана.

    Гути ранее работал с командой «Реала» U-19, а сейчас входит в тренерский штаб Шенола Гюнеша в «Бешикташе». Солари, по данным As, тоже интересен, но «Реал» не хотел бы вырывать его из «Кастильи», которая успешно выступает в своей группе сегунды Б.

    При этом отмечается, что в долгосрочной перспективе основным кандидатом для «Реала» остается тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого мадридский клуб пытался подписать минувшим летом.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться