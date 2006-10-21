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    Гран-при США. Онлайн

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    Гран-при США
    Трасса Америк, Остин
    21 октября 2018 года
    Гонка
     
    В 21:10 по московскому времени в Остине стартует Гран-при США, восемнадцатый этап чемпионата «Формулы-1» 2018 года. Следить за событиями гонки можно на нашей странице онлайна.
     
    Стартовый порядок
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Кими Райкконен («Феррари»)
    3. Валттери Боттас («Мерседес»)
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    5. Себастьян Феттель («Феррари»)*
    6. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    8. Ромен Грожан («Хаас»)
    9. Шарль Леклер («Заубер»)
    10. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    11. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    14. Сергей Сироткин («Уильямс») 
    15. Ланс Стролл («Уильямс»)
    16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    17. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    18. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)**
    19. Пьер Гасли («Торо Россо»)***
    20. Брендон Хартли («Торо Россо»)***
     
    * – Феттель потерял три позиции после штрафа за недостаточное снижение скорости во время режима красных флагов в первой практике
    ** – Ферстаппен потерял 5 позиций после замены коробки передач
    *** – на болидах Хартли и Гасли заменили силовые установки, пилоты стартуют с последнего ряда

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