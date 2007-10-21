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    Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

    Теги Федор Емельяненко Радмир Габдуллин Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

    Боец Bellator Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России и возглавил наблюдательный совет организации. 

    Новым президентом стал Радмир Габдуллин, который ранее занимал пост вице-президента. 

    Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. Также 42-летний боец продолжает спортивную карьеру. Всего Федор провел 44 боя, в которых одержал 38 побед, потерпел пять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

    Кажется, Федор Емельяненко использует Союз ММА, чтобы его жена заработала

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